В Новосибирске ищут сбежавшего пациента психбольницы

В Новосибирске ищут 25-летнего пациента, сбежавшего из психиатрической клиники. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске ищут 25-летнего пациента, сбежавшего из психиатрической клиники в Дзержинском районе. Поисками сибиряка занимается полиция.

— Около пяти утра из психиатрической больницы № 3 на улице Красноводская, 36 сбежал пациент. На вид он ростом около 170 сантиметров, с короткими русыми волосами. Одет был в черные брюки , сланцы и светлую футболку. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении данного мужчины, просим позвонить по номеру телефона 7 391-232-14-14, — сообщается в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в настоящее время поиски мужчины еще продолжаются.

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