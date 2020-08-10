Открытие ресторанов в Новосибирске: когда начнут работать, что будет можно

Рассказываем, как пройдет открытие ресторанов в Новосибирске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В понедельник, 10 августа, стало известно, что состоится открытие ресторанов в Новосибирске. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании.

— Считаю, что можно снять ряд ограничений. Предлагаю сегодня на заседании правительства принять решения по возобновлению работы предприятий общественного питания, в том числе и закрытых залов, — заявил Андрей Травников.

Губернатор отметил, что на прошлой неделе была хорошая динамика, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась.

Когда снимут ограничения, станет известно 10 августа после заседания правительства Новосибирской области. Сергей Семка напомнит участникам ресторанного бизнеса о том, какие меры предосторожности нужно будет соблюдать.

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