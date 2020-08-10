В НГТУ прокомментировали флаг ЛГБТ в окне общежития

В Новосибирске в окне общежития НГТУ появился флаг ЛГБТ. Фото: "НОВОСИБИРСК ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ, ТРАДИЦИЮ, СЕМЬЮ"\https://vk.com/sovet_nks

НГТУ прокомментировал ситуацию с флагом ЛГБТ — радужное полотно появилось в окне одного из студенческих общежитий.

— Правила проживания в общежитиях запрещают вывешивать в комнатах любые флаги. Этот флаг будет убран. Руководство университета не будет давать никакую правовую или моральную оценку — это не в рамках его компетенции. Студенты могут делать все, что не запрещено законом и правилами распорядка университета. Насколько нам известно, использование флагов каких-либо цветов в России законом не запрещено, — сообщила пресс-служба НГТУ изданию «ЧС-Инфо».

Напомним, флаг ЛГБТ вывесили на седьмом этаже студенческого общежития НГТУ в начале августа. Это возмутило участников Новосибирского Координационного Совета: они посчитали вывешивание флага пропагандой и собрались подать заявление в прокуратуру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появившийся в окне общежития НГТУ флаг ЛГБТ возмутил православных активистов

Общественники планируют обратиться в прокуратуру (подробнее)