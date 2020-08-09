«Он как торпеда»: белый медведь в зоопарке устроил купания в жару

Кай купался около 25 минут. Фото: Анна НОВИКОВА.

Новосибирские белые медведи давно стали любимцами туристов и городских жителей. Животные регулярно радуют посетителей зоопарка имени Р. А. Шило своими причудами. В этот раз Кай показательно купался в бассейне, спасаясь от летнего зноя. Он попал в объектив к местной жительнице Анне Новиковой.

— Кай, выходи скорее на сушу. То просишь его искупаться, теперь выйти, — говорит сибирячка за кадром. — Как торпеда плавает, уже 25 минут.

Тем временем Кай не собирается вылезать из воды. Он, как маленький ребенок, резвиться в прохладной водичке. Мишка постоянно ныряет и плавает от одного угла бассейна к другому.

Вскоре, поддавшись на уговоры Анны, Кай вальяжно вышел из бассейна и отряхнулся. После чего решил немного обсохнуть и пойти поспать в тенечке.

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