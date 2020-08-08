Появилось видео пожара на участке семьи с 13 детьми в Новосибирске

Тушить огонь до приезда пожарных сибирякам помогали соседи. Фото: Кадр из видео, предоставленного очевидцами

Днем, 8 августа, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар на участке, где в частном доме живет многодетная семья. Тушить огонь до приезда пожарных сибирякам помогали соседи.

— В этом доме живет многодетная семья, воспитывающая 13 детей. К счастью, все живы тут остались, даже собаку успели отцепить. Загорелся не сам дом, а сарай с дровами и опилками. Еще машина, стоявшая рядом, сгорела. Пока пожарные не приехали, тушить огонь соседи помогали своими силами, поливали сарай шлангами, — рассказала КП-Новосибирк знакомая пострадавшей семьи.

В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали, что полностью потушить этот пожар удалось примерно за два часа.

— В 16:12 поступило сообщение от очевидца о пожаре на улице Клубная в Ленинском районе. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, открытым огнем горел сарай и автомобиль. Примерно за полчаса было ликвидировано открытое горение, огонь не успел распространиться на дом и другие постройки на участке. Еще примерно полтора часа потребовалось на то, чтобы полностью потушить пожар. Сарай и автомобиль сгорели полностью, из-за высокой температуры был также повреждена обшивка дома. В результате случившегося никто не пострадал, причины возникновения пожара будут установлены позже, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

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