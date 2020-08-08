«Не разговаривает, только мычит»: сибиряки нашли в лесу дедушку без одежды

В соцсетях сибиряки рассказали о том, что в лесу был найден неизвестный мужчина. Фото: "ЧП-Новосибирск"\https://vk.com/chp54

В соцсетях сибиряки рассказали о том, что в лесу был найден неизвестный мужчина. Сейчас он находится в больнице, а люди просят откликнуться всех, кто его знает.

— В лесу был найден мужчина, абсолютно голый, не разговаривает — только мычит. Может быть, кто-то его опознает. Сейчас он находится в Центральной клинической больнице, расположенной по адресу Пирогова,25, — пояснил автор поста в паблике «ЧП-Новосибирск».

На снимках, сделанных очевидцами, видно, что найденный мужчина сильно истощен. Возможно, он пробыл вдали от цивилизации достаточно долгое время. Заметно также, что на руках у него есть характерные татуировки.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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