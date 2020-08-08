Погода в Новосибирске на 8 августа 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать сибирякам

По прогнозам синоптиков, сегодня будет жарко, а в отдельных районах по области возможен кратковременный дождь. Фото: Влад КОМЯКОВ

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 8 августа 2020 года. По прогнозам синоптиков, сегодня будет жарко, а в отдельных районах по области возможен кратковременный дождь.

— В субботу, восьмого августа, в Новосибирске температура воздуха будет достигать 27-29 градусов тепла, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, осадков не ожидается. По области температура будет выше на несколько градусов: от 26 до 31 градуса тепла, местами возможны кратковременные дожди и грозы, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, 8 августа в Новосибирске температура воздуха будет составлять в среднем 20-27 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, вечером возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 1,6-2,7 метров в секунду, влажность воздуха составит 58-87%, атмосферное давление будет удерживаться на отметке 744-474 миллиметров ртутного столба.

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