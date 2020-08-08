Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

В регионе зарегистрирован всего 10 031 случай заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионе уже несколько дней количество заболевших не превышает сто человек: более подробно об эпидемиологической ситуации расскажет наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 августа 2020 года.

— В регионе зарегистрирован всего 10 031 случай заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 593 ребенка. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 8 342 пациента, — сообщает областной оперштаб.

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 августа 2020 года.

В Новосибирской области Ковид-19 стал причиной смерти 269 человек. О семи скончавшихся пациентов стало известно вчера, 7 августа. Сейчас в реанимации находится 66 человек, к аппаратам ИВЛ подключено 8 пациентов.

Всего в регионе было проведено 338 745 тестов на коронавирус, под наблюдением врачей сейчас находятся 415 человек.

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