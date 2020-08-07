«Я закричала: выбегайте, нас травят!»: хулиганы брызнули в окно сибирякам из перцового баллончика

Сибиряки написали на шутников заявление в полицию. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Под Новосибирском компания молодежи брызнула из перцового баллончика в открытое окно квартиры на первом этаже жилого дома. Целой семье пришлось несколько часов провести на улице, ожидая, пока выветрится запах. Сибиряки написали на «шутников» заявление в полицию. Произошел этот инцидент в ночь с 5 на 6 августа в Бердске.

— Было около полуночи, мы тогда уже легли спать. День был жаркий, мы оставили окна открытыми. И только стали засыпать, как я услышала, что мой 27-летний сын очень странно кашляет, как будто задыхается. Я подбежала к нему, спросить, что случилось, но уже сама почувствовала какой-то едкий запах, дышать стало тяжело. Из комнат выбежали муж и 9-летняя дочь, оба кашляли, мы даже толком не понимали, что произошло. Я тогда закричала: «Выбегайте, нас травят!». Сама начала в панике открывать окна, включила вытяжку. А дочка в это время подошла к окну и заметила компанию молодых людей, их было человек 5-6, с собаками. Они шли по улице и подзадоривали друг друга, мол, давай, еще брызгай! Мы были просто в шоке, как же так можно? А если бы вот так в квартире был человек с аллергией? Или маленький ребенок? Или какой-нибудь уже лежачий пожилой или тяжелобольной человек, который сразу не может сориентироваться? — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая сибирячка. — Запах в доме был очень сильный, так что мы буквально несколько часов провели на улице, ждали, когда он выветрится. Прошлись по району, хотели посмотреть, вдруг эти хулиганы еще там? Их мы, к сожалению не нашли, но, как позже выяснилось, они так успели не только нам в окно брызнуть.

В ту же ночь сибиряки вызвали полицию и написали заявление. КП-новосибирск обратилась с запросом в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы разобраться в данной ситуации.

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