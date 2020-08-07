В Новосибирске иномарка сбила 9-летнюю девочку: ребенок в больнице

В Новосибирске иномарка сбила 9-летнюю девочку. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске иномарка сбила 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Ребенок попал в больницу.

— Сегодня, около трех часов дня, 35-летний водитель автомобиля «Ниссан Тиана» ехал по улице Котовского со стороны улицы Планировочная в сторону улицы Ватутина. Во время пути он наехал на 9-летнюю девочку, переходившую дорогу не по пешеходному переходу. Ребенка отвезли в больницу с ссадинами, ушибами и переломами, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В Госавтоинспекции родителям еще раз напоминают о том, как важно учить детей соблюдать правила дорожного движение и переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах.

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