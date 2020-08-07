Депутат Олег Сметанин: Новосибирцы требуют привлечения к ответственности виновных в пожаре на полигоне ТБО

Ночью 5 августа на улице Малыгина в Ленинском районе Новосибирска загорелась свалка мусора на полигоне ТБО «Левобережный». Несмотря на то, что открытый огонь быстро потушили, вскоре тление продолжилось. Гарь, окутавшая левый берег Новосибирска, вызывает серьезное ухудшение качества воздуха - местные жители вышли на митинг и требуют разобраться в причине регулярных возгораний, прекратить их и привлечь виновных к ответственности.

- Этот полигон только в 2020 году горит уже третий раз, - говорит член комиссии по экологии при правительстве Новосибирской области, член фракции «Единая Россия», депутат Законодательного собрания региона Олег Сметанин. - Жители неоднократно обращались ко мне с жалобами на регулярные пожары на полигоне. В прошлом году, например, площадь возгорания составила более 3 тысяч квадратных метров. Ситуация, которая сложилась сегодня, - недопустима. Жители Юго-Западного, Западного, Троллейного, Станиславского и других жилых массивов оказались под завесой ядовитого смога. Высокотоксичные вещества, образующиеся в результате горения ТБО, не только резко ухудшают общую экологическую ситуацию города, но и, что самое главное, несут непоправимый вред здоровью людей. Я ездил на место, разговаривал с местными жителями. Они, уставшие от обещаний городских властей исправить ситуацию, просят помочь и требуют привлечь виновных в пожаре к ответственности.

Парламентарий обратился в прокуратуру Новосибирской области, а также направил еще одно (уже шестое) письмо мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Он обратил внимание на бездействие должностных лиц и потребовал указать, когда рекультивация ТБО на полигоне будет организована надлежащим образом.

- Куда уходят и насколько эффективно расходуются значительные бюджетные средства, выделяемые на захоронение ТБО и рекультивацию полигона? Почему грубо нарушаются существующие нормы рекультивации, соблюдение которых должно гарантировать экологическую безопасность жителей города? Какие меры принимаются для предотвращения экологической катастрофы, угрожающей здоровью горожан, и кто из должностных лиц несет ответственность за критическую ситуацию, сложившуюся в данной сфере? - задает вопросы Олег Сметанин, запросив детальную информацию о финансовых затратах бюджета на эти цели.