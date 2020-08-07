Новая дорога на левом берегу Новосибирска соединит две главных улицы: что изменится для водителей

Строительство дороги контролирует правительство региона. Фото: правительство Новосибирской области.

Водителей, которые бывают на левом берегу, совсем скоро ждет новшество: там по поручению губернатора Андрея Травникова будет построена новая дорога: проект реализуется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Продление улицы Петухова обеспечит выезд на улицу Комсомольскую, благодаря чему соединятся две крупнейшие улицы в районе. И это избавит от привычных пробок, в которых ежедневно оказываются водители.

- Наша цель – активное развитие инфраструктуры в развивающемся микрорайоне, и в решении этой задачи мы будем ориентироваться на мнение жителей, - подчеркнул министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Строительство дороги находится под контролем правительства Новосибирской области и депутатского корпуса: в пятницу, 7 августа, ход работ проинспектировали начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов, депутаты Совета депутатов г. Новосибирска Дмитрий Колпаков и Сергей Трубников, депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Евгений Подгорный.

- Быстрое решение вопроса со строительством новой дороги на ул. Петухова стало результатом взаимодействия на всех уровнях власти, - уверен Сергей Трубников. - Губернатор обратил особое внимание на необходимость решения данного вопроса. В результате нам удалось попасть в федеральную программу и внести вклад в окончание строительства объекта, которым будут пользоваться все жители.

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