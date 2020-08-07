В Новосибирске «Лада» сбила пенсионера на пешеходном переходе: он попал в больницу

В Дзержинском районе сбили пешехода. Фото: "АСТ-54"

Днем, 7 августа, в Дзержинском районе Новосибирске «Лада» сбила пешехода. На место ДТП прибыли врачи скорой помощи. О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.

— На улице Авиастроителей водитель ВАЗ-2104 сбил переходящего дорогу человека, ему оказывают помощь врачи скорой помощи, прибывшие на место, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Информацию о произошедшем подтвердили в ГИБДД по Новосибирску. Там уточнили, что ДТП произошло примерно в четыре часа дня, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома по адресу улица Авиастроителей, 11 и отметили, что пострадавший — пожилой мужчина. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. На месте ДТП работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

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