«Кому сказала, хватит»: сибирячка подожгла друга мужа, выпивавшего с ним на скамейке

Суд отправил сибирячку на 4 года в колонию за то, что подожгла друга мужа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Черепановском районе суд оставил без изменения приговор сибирячке, которая подожгла друга мужа. Он остался жив, но получил серьезные травмы: ожоги 4 степени разных частей тела. Женщину за это приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

— Судом установлено, что в поселке Пятилетка Черепановского района Новосибирской области в июле прошлого года женщина на почве личных неприязненных отношений вылила на одежду потерпевшего горючую жидкость и подожгла его. В результате потерпевшему причинен с особой жестокостью тяжкий вред здоровью, — рассказали в областной прокуратуре.

Сибирячку взбесило то, что она неоднократно делала замечания мужчинам о том, чтобы они прекратили выпивать, но те ее проигнорировали.

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