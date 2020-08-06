«Мама отвернулась»: в Новосибирске 11-летний мальчик погиб на пляже

В Новосибирске утонул 11-летний мальчик. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске утонул 11-летний мальчик. Трагедия произошла 6 августа. Ребенок был с мамой на пляже под Бугринским мостом, женщина отвлеклась всего на несколько минут, а когда отвернулась — мальчик уже был под водой.

— По предварительным данным, ребенок был под присмотром и купался недалеко от берега. Его мама отвернулась всего на несколько минут и выпустила ребенка из вида. Этого оказалось достаточно для трагедии. Стоит отметить, что семья на профилактических учетах не состояла, никаких признаков алкогольного опьянения у мамы обнаружено не было, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области.

Следователи проводят проверку по данному факту. Будет установлена, при каких обстоятельствах случилась трагедия, с помощью судебно-медицинской экспертизы будет определена причина смерти ребенка. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

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