В Ленинском районе построят детский сад на 350 мест

Садик достроят к осени. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Мамы и папы, которые живут на Западном жилмассиве, могут порадоваться: уже в октябре там откроется детский сад на 350 мест. Находиться он будет на улице Заозёрной в Ленинском районе.

- Строительство этого детского сада началось пять лет назад. Уже приступив к работам, мы приняли решение законсервировать стройку и перейти на другие площадки, в частности, в Заельцовском районе, где проблема нехватки детсадов была более актуальной, - рассказал мэр Анатолий Локоть.

Мэр Анатолий Локоть проконтролировал строительство. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Однако в прошлом году работы возобновились: микрорайон «Чистая Слобода» развивается, и имеющихся дошкольных учреждений не хватает. Специально для этой стройки провели все коммуникации, которых раньше на этом участке было. Их используют и для дальнейшего развития микрорайона.

Обошлось строительство детсада 392,4 миллиона рублей. В нем будут ясельные группы, большие залы с высокими потолками для музыкальных и спортивных занятий.

Работы ведутся каждый день. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Есть и еще хорошая новость для мам и пап: до конца года в «Чистой Слободе» будет введен в эксплуатацию еще один детский сад – на улице Спортивной. Всего в Новосибирске в 2020 году сдадут 11 дошкольных учреждений

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