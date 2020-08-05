Рассказываем, отменят ли сезон детских лагерей в Новосибирской области 2020. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, отменят ли сезон детских лагерей в Новосибирской области 2020. Губернатор региона Андрей Травников подписал постановление, в котором говорится о том, что в этом году летние лагеря для детей все же будут закрыты.

— Приостановить бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия, стационарного и нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием, — говорится в тексте постановления.

Напомним, в настоящее время в Новосибирске остаются закрытыми театры, кинотеатры, фитнес-центры и гостиницы. Для прогулок полностью доступны парки, открыты некоторые пляжи, частично открыты торговые центры, работают летние веранды у кафе и ресторанов. Работают также зоопарк и дельфинарий.

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