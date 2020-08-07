«Они очень напуганы»: сибиряки спасли 30 кошек из горящего дома

Взрослых кошек сложнее пристроить. Фото: личный архив героя.

В Новосибирске 30 кошек, которые выжили при пожаре, ищут себе новые семьи. ЧП произошло на улице Плановая полтора месяца назад. По словам соседей, всему виной стало короткое замыкание.

— Я знала, что у хозяйки дома было много животных, которых ей подбрасывали чужие люди. У нее на попечении находились как взрослые кошки, так и котята. Мы с моей знакомой, не смогли пройти мимо и решили помочь, — рассказала КП-Новосибирск Лариса Белякова, волонтер.

котятам нужна любовь и ласка. Фото: личный архив героя.

Сейчас, кошки чувствуют себя хорошо, но им требуется лечение.Лариса переживает, что взрослых кошек будет сложнее пристроить, чем котят.

— Хорошо, что откликнулся Городской приют и взял 17 кошек к себе в клинику. Они какое-то время находились на стационаре, а потом мы постепенно забрали их к себе на передержку и постарались помочь всеми способами, — говорит женщина.

Теперь животные напуганы: им нужен новый дом и терпеливые хозяева.

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