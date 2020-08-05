Тащил трактор на прицепе: в Куйбышиве передвинули самолет-памятник ИЛ-14
В Куйбышеве передвинули самолет-памятник ИЛ-14, располагавшегося в центре города. Самолет (у которого заранее сняли крылья) на прицепе вез по улицам трактор: видео столь необычной процессии выложил у себя местный паблик «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК, БАРАБИНСК».
— Решение о переносе самолета было принято судом, после иска от владельца земельного участка, где он находился. Для сохранения визитной карточки Куйбышева, и в память об инициаторе установки самолета Анатолии Георгиевиче Петрове, совместно с администрацией города Куйбышева было принято решение о переносе самолета в Сквер Воинской Славы, — пояснила изменения Администрация Куйбышевского района в комментариях паблика.
Реставрацией самолета займутся общественники из организации «Правила взлета». На своем новом месте он должен смотреться весьма органично, ведь в этом сквере уже представлена различная техника, в том числе времен Великой Отечественной войны. В городе этот самолет стоит с 1986 года.
В Куйбышеве передвинули самолет-памятник ИЛ-14.
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