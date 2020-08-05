Тащил трактор на прицепе: в Куйбышиве передвинули самолет-памятник ИЛ-14

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:19:30+03:00

Самолет (у которого заранее сняли крылья) на прицепе вез по улицам трактор. Фото: Кадр из видео\https://vk.com/yznai_vse_nsk

Теперь он будет располагаться в Сквере Воинской Славы

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В Куйбышеве передвинули самолет-памятник ИЛ-14, располагавшегося в центре города. Самолет (у которого заранее сняли крылья) на прицепе вез по улицам трактор: видео столь необычной процессии выложил у себя местный паблик «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК, БАРАБИНСК».

— Решение о переносе самолета было принято судом, после иска от владельца земельного участка, где он находился. Для сохранения визитной карточки Куйбышева, и в память об инициаторе установки самолета Анатолии Георгиевиче Петрове, совместно с администрацией города Куйбышева было принято решение о переносе самолета в Сквер Воинской Славы, — пояснила изменения Администрация Куйбышевского района в комментариях паблика.

Реставрацией самолета займутся общественники из организации «Правила взлета». На своем новом месте он должен смотреться весьма органично, ведь в этом сквере уже представлена различная техника, в том числе времен Великой Отечественной войны. В городе этот самолет стоит с 1986 года.

В Куйбышеве передвинули самолет-памятник ИЛ-14.

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