2020-08-05T14:19:30+03:00
Общество

Тащил трактор на прицепе: в Куйбышиве передвинули самолет-памятник ИЛ-14

Теперь он будет располагаться в Сквере Воинской Славы
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Самолет (у которого заранее сняли крылья) на прицепе вез по улицам трактор. Фото: Кадр из видео\https://vk.com/yznai_vse_nskСамолет (у которого заранее сняли крылья) на прицепе вез по улицам трактор. Фото: Кадр из видео\https://vk.com/yznai_vse_nsk
Изменить размер текста:

В Куйбышеве передвинули самолет-памятник ИЛ-14, располагавшегося в центре города. Самолет (у которого заранее сняли крылья) на прицепе вез по улицам трактор: видео столь необычной процессии выложил у себя местный паблик «НОВОСТИ ДНЯ КАИНСК, БАРАБИНСК».

— Решение о переносе самолета было принято судом, после иска от владельца земельного участка, где он находился. Для сохранения визитной карточки Куйбышева, и в память об инициаторе установки самолета Анатолии Георгиевиче Петрове, совместно с администрацией города Куйбышева было принято решение о переносе самолета в Сквер Воинской Славы, — пояснила изменения Администрация Куйбышевского района в комментариях паблика.

Реставрацией самолета займутся общественники из организации «Правила взлета». На своем новом месте он должен смотреться весьма органично, ведь в этом сквере уже представлена различная техника, в том числе времен Великой Отечественной войны. В городе этот самолет стоит с 1986 года.

В Куйбышеве передвинули самолет-памятник ИЛ-14.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тащил трактор на прицепе: в Куйбышиве передвинули самолет-памятник ИЛ-14
В Новосибирске водитель «Волги» сбил женщину: сибирячка попала в больницу
Умер Геннадий Бессонов - экс-депутат заксобрания Новосибирской области
Сибиряк нашел загадочный предмет — наши предки могли им чистить зубы
Сибиряк, не умеющий плавать, кинулся спасать своего сына: утонули оба
Сибирячка попала под колеса автомобиля: ее госпитализировали в реанимацию
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Детская площадка, дорожка и скамейки: в Новосибирске благоустроят сквер Гагарина
Тариф «для развлечений» стремительно покоряет Новосибирскую область
Новосибирец голыми руками поймал редкую змею у супермаркета
«Это ели дети»: сибирячка нашла таракана в сваренных пельменях
Взяли покататься: под Новосибирском 13-летний мальчик с друзьями угнал квадроцикл
В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 97 человек: свежая сводка по COVID-19
В Новосибирской области от коронавируса скончались 4 человека: среди них 31-летняя женщина
Новосибирец, собиравший дрова на берегу Обского моря, обнаружил страшную находку
«Дышать нечем»: спасатели рассказали, что за дым идет в районе Хилоксокого рынка
В ГИБДД рассказали подробности ДТП, где погиб 30-летний новосибирец
В Новосибирске «Skoda» сбила 17-летнего велосипедиста на «зебре»
Погода в Новосибирске на 5 августа 2020 года: станет еще жарче
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В России упала популярность платных вузов: за пять лет количество студентов сократилось в два раза
Россияне стали реже покупать успокоительные
«Кидают в них камень, а потом убегают»: сибирячка сняла на видео, как дети дразнят стаю бродячих собак
«На месте полиция, дороги перекрыли»: в Ленинском районе произошло смертельное ДТП
«Надувают шарики»: врачи показали, как лечат пациентов ковидного госпиталя под Новосибирском
За пятерку – восемь тысяч: преподаватель новосибирского вуза пойдет под суд за взятки
«Жаловался на здоровье и проблемы на работе»: в Новосибирске пропал мужчина в зеленой клетчатой рубашке
Строительство полигона с отходами под Бердском: губернатор сделал заявление
Полиция ищет блогера, который размахивал силиконовым органом в метро