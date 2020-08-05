В Новосибирске водитель «Волги» сбил женщину: сибирячка попала в больницу

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:27:03+03:00

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Днем, 5 августа, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП. Водитель Волги на улице Кирова сбил 45-летнюю женщину. Сибирячка переходила дорогу в неположенном месте, не дойдя несколько метров до нерегулируемого пешеходного перехода.

— Сегодня, около часа дня, 55-летний водитель «Волги» ехал по улице Кирова, со стороны улицы Дунайская. Напротив дома № 230 по улице Кирова, он сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшую сибирячку доставили в больницу. Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося.

В ГИБДД напомнили, что, прежде чем пересекать проезжую часть на нерегулируемых пешеходных переходах, люди могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и убедятся, что переход будет для них безопасен.

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