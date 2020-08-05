Сибиряк нашел загадочный предмет — наши предки могли им чистить зубы

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:03:18+03:00

Об этом заявили сразу несколько экспертов

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Сибиряк гулял по Бердской косе и нашел странный предмет. Мужчине стало интересно выяснить, что это за диковина. По его мнени, она может иметь историческую ценность.

— Гугл говорит, что это зубная щетка. Я так понимаю, это отголоски старого Бердска. Вопрос в том, в какое время она могла быть сделана и из какого материала? В воде тонет, легкая, не металл, — описал находку сибиряк. — Она торчала из глины, там берег обсыпается, я и увидел.

Эксперты согласны с мужчиной в том, что найденная вещь - зубная щетка предков. Фото: читатель КП-Новосибирск

Мы показали предмет нескольким экспертам. Они подтвердили, что это на самом деле зубная щетка, которой пользовались наши предки.

— Это костяная основа зубной щетки, пучки щетины вклеивались в отверстие. Такие находки часто встречаются в культурном слое XIX-первой половины XX веков, более точную датировку дать сложно, — рассказала КП-Новосибирск ученый секретарь Института археологии и этнографии СО РАН Марина Нестерова.

Новосибирский историк и краевед Константин Голодяев предполагает, что зубную щетку могли привезти как трофей.

Возможно, зубную щетку сделали немцы, а в Бердск ее привезли как трофей. Фото: читатель КП-Новосибирск

— Очень похоже, что это зубная щетка Wehrmacht производства 1930-40- годов. Могла попасть к нам с трофеями. Вопрос нужно изучать, искать аналоги. Отверстия с торцевой части — технические, служат для затягивания-крепления щетины. Для более точного определения возраста нужно изучить материал пластины. Если это кость, то можно говорить даже о XIX веке, — рассказал КП-Новосибирск эксперт.

В Бердском историко-художественном музее сибиряку сказали, что вещицу нужно отправить на экспертизу, чтобы узнать подробнее ее происхождение.

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