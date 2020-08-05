Детская площадка, дорожка и скамейки: в Новосибирске благоустроят сквер Гагарина

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:37:46+03:00

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Жителей Ленинского района уже в сентябре ждет важное событие: начнется благоустройствуа сквера им. Ю. А. Гагарина. Об этом рассказал мэр Анатолий Локоть:

- Сквер очень востребован местными жителями, через него дети из близлежащих домов ходят в гимназию. Зимой им приходится возвращаться домой в темное время суток, поэтому важно восстановить освещение на всей территории сквера: и на главной аллее, и на второстепенных дорожках. Сейчас здесь стоят старые фонари, которые не работают, – отметил глава города.

Мэр Анатолий Локоть оценил план работ в сквере. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В этом году планируется смонтировать освещение и видеонаблюдение, привести в порядок деревья. А уже следующим летом сквер преобразится: здесь высадят кустарники, оформят клумбы и каскадный палисадник на входе. И это еще не все: дорожки вымостят плиткой, установят скамейки и урны. А для ребятишек построят детскую и спортивную площадку с мягким покрытием.

Работы в сквере начнутся осенью. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

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