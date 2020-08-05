Тариф «для развлечений» стремительно покоряет Новосибирскую область

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:34:29+03:00

МТС зафиксировала бурный рост спроса на тариф, в который входит сразу несколько услуг. Количество его абонентов в Новосибирской области за год выросло в 4,2 раза, а пик подключений пришёлся на последние три месяца

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Рост популярности тарифа связан с дополнительными ограничениями и отсутствием разнообразного досуга во время периода самоизоляции, когда актуальность качественного развлекательного контента особенно выросла. Оплачивать пакет намного проще и удобнее, чем каждую услугу отдельно, поскольку нужно пополнять всего один счет с единой датой списания платы за все услуги.

Это говорит о формировании нового портфеля привычек у новосибирцев: приобретать несколько услуг у одного провайдера намного выгоднее и удобнее.

Больше всего «красных тарелок», подключенных к конвергенту, появилось на крышах домов сел Дубровино и Белоярка Мошковского района и в населенных пунктах Обского побережья Сузунского района. А также в дачных сообществах Новосибирского района и в пригородах, где оборудование приобретают как второй или третий экраны для загородного дома и квартир, даже если есть альтернатива в виде кабельного ТВ. Большинство новых «тарелок» появилось в коттеджах и СНТ Заельцовского района, а также в дачных поселках на Издревой, Геодезической и Шелковичихе.

– За последние месяцы потребность жителей региона в качественной и доступной связи стала одной из основных – на самоизоляции люди работают, учатся, общаются с близкими и заказывают товары онлайн. Во время «карантинной паузы» популярность конвергентных предложений растет благодаря удобству и выгоде – услуги подключаются пакетом, это позволяет абонентам платить за один счет вместо нескольких, а также экономить до 40 процентов ежемесячно, что особенно важно в современных условиях, – отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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