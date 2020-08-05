2020-08-05T09:28:20+03:00
Общество

Новосибирец голыми руками поймал редкую змею у супермаркета

Специалисты уверяют, она не ядовитая, и скорее всего сбежала из дома, таких у нас в природе нет
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Новосибирец поймал на Затулинке змею с редким окрасом. Фото: «Типичная Затулинка»Новосибирец поймал на Затулинке змею с редким окрасом. Фото: «Типичная Затулинка»
Изменить размер текста:

В среду, 5 августа, на Затулинском жилмассиве случился переполох. Новосибирец на глазах очевидцев голыми руками поймал у супермаркета редкую змею. После того, как парень смог в руки взять змею, он положил ее в пакет и крепко завязал.

— Встретили змею у дома №13 на улице Громова. Поймали, оказалась королевской калифорнийской змеей. Сейчас с ней все в порядке, — рассказал смельчак.

По мнению специалиста по змеям Андрея Багатова, пойманная пресмыкающаяся — полоз. В наших краях его не встретишь, скорее всего, змея сбежала из квартиры.

Эксперты утверждают, что змея сбежала из квартиры: таких у нас в природе нет. Фото: «Типичная Затулинка»

Эксперты утверждают, что змея сбежала из квартиры: таких у нас в природе нет. Фото: «Типичная Затулинка»

— У нее редкий окрас — черно-белый. Такой почти не встречается в природе, как правило, их разводят. Она не ядовитая. У ядовитых форма головы другая. Судя по тому, как легко она далась, змея, скорее всего, домашняя. Она либо сбежала, либо ее выкинули, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Багатов.

Наш собеседник поделился, как именно пресмыкающаяся могла улизнуть из квартиры. Самый легкий вариант побега — открытый балкон или окно. Также змеи используют плохо заделанные вентиляционные шахты, и самый экстремальный способ — через унитаз.

Новосибирец поймал змею на Затулинке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибирячка попала под колеса автомобиля: ее госпитализировали в реанимацию
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Детская площадка, дорожка и скамейки: в Новосибирске благоустроят сквер Гагарина
Тариф «для развлечений» стремительно покоряет Новосибирскую область
Новосибирец голыми руками поймал редкую змею у супермаркета
«Это ели дети»: сибирячка нашла таракана в сваренных пельменях
Взяли покататься: под Новосибирском 13-летний мальчик с друзьями угнал квадроцикл
В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 97 человек: свежая сводка по COVID-19
В Новосибирской области от коронавируса скончались 4 человека: среди них 31-летняя женщина
Новосибирец, собиравший дрова на берегу Обского моря, обнаружил страшную находку
«Дышать нечем»: спасатели рассказали, что за дым идет в районе Хилоксокого рынка
В ГИБДД рассказали подробности ДТП, где погиб 30-летний новосибирец
В Новосибирске «Skoda» сбила 17-летнего велосипедиста на «зебре»
Погода в Новосибирске на 5 августа 2020 года: станет еще жарче
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
В России упала популярность платных вузов: за пять лет количество студентов сократилось в два раза
Россияне стали реже покупать успокоительные
«Кидают в них камень, а потом убегают»: сибирячка сняла на видео, как дети дразнят стаю бродячих собак
«На месте полиция, дороги перекрыли»: в Ленинском районе произошло смертельное ДТП
«Надувают шарики»: врачи показали, как лечат пациентов ковидного госпиталя под Новосибирском
За пятерку – восемь тысяч: преподаватель новосибирского вуза пойдет под суд за взятки
«Жаловался на здоровье и проблемы на работе»: в Новосибирске пропал мужчина в зеленой клетчатой рубашке
Строительство полигона с отходами под Бердском: губернатор сделал заявление
Полиция ищет блогера, который размахивал силиконовым органом в метро