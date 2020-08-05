Новосибирец голыми руками поймал редкую змею у супермаркета

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:28:20+03:00

Специалисты уверяют, она не ядовитая, и скорее всего сбежала из дома, таких у нас в природе нет

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В среду, 5 августа, на Затулинском жилмассиве случился переполох. Новосибирец на глазах очевидцев голыми руками поймал у супермаркета редкую змею. После того, как парень смог в руки взять змею, он положил ее в пакет и крепко завязал.

— Встретили змею у дома №13 на улице Громова. Поймали, оказалась королевской калифорнийской змеей. Сейчас с ней все в порядке, — рассказал смельчак.

По мнению специалиста по змеям Андрея Багатова, пойманная пресмыкающаяся — полоз. В наших краях его не встретишь, скорее всего, змея сбежала из квартиры.

Эксперты утверждают, что змея сбежала из квартиры: таких у нас в природе нет. Фото: «Типичная Затулинка»

— У нее редкий окрас — черно-белый. Такой почти не встречается в природе, как правило, их разводят. Она не ядовитая. У ядовитых форма головы другая. Судя по тому, как легко она далась, змея, скорее всего, домашняя. Она либо сбежала, либо ее выкинули, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Багатов.

Наш собеседник поделился, как именно пресмыкающаяся могла улизнуть из квартиры. Самый легкий вариант побега — открытый балкон или окно. Также змеи используют плохо заделанные вентиляционные шахты, и самый экстремальный способ — через унитаз.

Новосибирец поймал змею на Затулинке.

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