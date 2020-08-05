«Это ели дети»: сибирячка нашла таракана в сваренных пельменях

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:28:50+03:00

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Сибирячку напугало блюдо, которое она приготовила детям. Женщина сварила пельмени, но когда заглянула в тарелку, обнаружила там таракана. Насекомое обездвижено лежало на пельмешках: скорее всего таракан сварился вместе с полуфабрикатом. Сибирячка во всем обвинила производителя. Говорит, повелась на упаковку. Там продукт так описан, что сразу слюнки текут: ароматное мясо и тонкое тесто, как от такого отказаться.

Маму возмутило подобное отношение к покупателю, к слову, упаковка пельменей стоит недешево: почти 270 рублей.

— Купила пельмешки, я раньше брала, они мне очень нравились. Я редко покупаю пельмени, в том числе и детям, но после этого сюрприза больше не буду брать полуфабрикаты, — говорит рассерженная женщина.

По мнению юриста Константина Зиновьева, если покупателя не устроил продукт, он может вернуть его в магазин и получить обратно свои деньги. Вот только доказать, что таракан жил внутри упаковки будет сложно.

Как предположили подписчики паблика «Ревизорро Новосибирск», где мама оставила гневный отзыв, вдруг насекомое было в кастрюле.

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ИСТОЧНИК KP.RU