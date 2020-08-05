В Новосибирской области от коронавируса скончались 4 человека: среди них 31-летняя женщина

5 Авг. 2020 2020-08-05T06:56:07+03:00

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства

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В среду, 5 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались еще 4 пациента инфекционного госпиталя. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Скончались еще четыре пациента: женщины в возрасте 31 год, 54 года, 67 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 255человек, — рассказали в оперштабе. — Сейчас в реанимации находятся 62 человека, на ИВЛ — 15 пациентов.

За последние сутки коронавирус вывили еще у 97 человек, выздоровели 86 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 846 человек, том числе инфицированы 573 ребенка, выздоровели 8 194 пациента.

Новосибирская область постепенно возвращается к жизни без ограничений. В регионе снят режим самоизоляции, работают магазины, салоны красоты, летние кафе, зоопарк, разрешили тренироваться спортсменам и репетировать спектакли актерам, снова начали работать уличные аттракционы. По-прежнему закрыты фитнес-клубы, также запрещено проводить массовые мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU