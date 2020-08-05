2020-08-05T04:32:51+03:00
Происшествия

В Новосибирске «Skoda» сбила 17-летнего велосипедиста на «зебре»

В ГИБДД рассказали, какое правило нарушил подросток
Ульяна ДЖАНКОВА
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Иномарка сбила подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД НовосибирскаИномарка сбила подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД Новосибирска
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В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП. Водитель «Skoda rapid» на улице Жуковского сбил 17-летнего велосипедиста. Проезжую часть мальчик пересекал на велосипеде по регулируемому пешеходному переходу.

Об этом рассказали в ГИБДД Новосибирска.

— ДТП произошло 4 августа около 17.00 часов. Водитель 1983 года рождения ехал по улице Жуковского со стороны улицы Дуси Ковальчук с правым поворотом на улицу Дмитрия Донского. В это время новосибирец совершил наезд на велосипедиста. Подростка с ушибами разных частей тела увезли в больницу, — сообщили в ведомстве.

Автоинспекторам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

В ГИБДД напомнили, что велосипедистам, прежде чем пересекать проезжую часть, нужно сойти с велосипеда и переходить через дорогу, ведя его рядом.

Также в ГИБДД предупредили, чтоб водители отказались от поездок если плохо себя чувствуют в жару.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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