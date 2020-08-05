2020-08-05T03:33:22+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 5 августа 2020 года: станет еще жарче

Объясняем, какой будет погода в Новосибирске на 5 августа 2020 года
Александра Сударь
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Погода порадует любителей загорать на пляже и купаться в водоемах.Погода порадует любителей загорать на пляже и купаться в водоемах.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Новосибирске на 5 августа 2020 года порадует горожан: третий день регион изнывает от жары. Сегодня столбик термометра как минимум поднимется до +31 градуса. Пекло в Новосибирске будет до еще несколько дней, до 6 августа.

Об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В первой половине дня ожидается погода без осадков, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +23, +25 градусов. К обеду столбик термометра в Новосибирске поднимется до +27, +29 градусов, по области — до +31 градуса. Дождя не будет и днем, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекса», погода будет чуть прохладнее: утром +17 градусов, днем + 28 градусов, к вечеру станет немного прохладнее: до +24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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