Погода в Новосибирске на 5 августа 2020 года: станет еще жарче

5 Авг. 2020 2020-08-05T03:33:22+03:00

Объясняем, какой будет погода в Новосибирске на 5 августа 2020 года

Изменить размер текста: A A

Погода в Новосибирске на 5 августа 2020 года порадует горожан: третий день регион изнывает от жары. Сегодня столбик термометра как минимум поднимется до +31 градуса. Пекло в Новосибирске будет до еще несколько дней, до 6 августа.

Об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В первой половине дня ожидается погода без осадков, ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит +23, +25 градусов. К обеду столбик термометра в Новосибирске поднимется до +27, +29 градусов, по области — до +31 градуса. Дождя не будет и днем, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По данным «Яндекса», погода будет чуть прохладнее: утром +17 градусов, днем + 28 градусов, к вечеру станет немного прохладнее: до +24 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU