Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Болезнь из региона пока и не думает отступать: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 августа 2020 года.
Сейчас уже не осталось «чистых» района, где не было заболевших людей.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 691 пациент, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
За время эпидемии коронавирусом заболели 9 749 человек, в том числе инфицированы 567 детей, выздоровели 8 108 пациентов, скончался 251 человек.
Ограничения постепенно снимают. В начале недели губернатор разрешил работать уличным аттракционам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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