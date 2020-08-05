Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

5 Авг. 2020 2020-08-05T03:00:32+03:00

От коронавируса вылечились больше 8 тысяч человек. Фото: архив «КП»

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 августа 2020 года покажет ситуацию с заболеваемостью в регионе

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Болезнь из региона пока и не думает отступать: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 августа 2020 года.

Сейчас уже не осталось «чистых» района, где не было заболевших людей.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализирован 691 пациент, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

За время эпидемии коронавирусом заболели 9 749 человек, в том числе инфицированы 567 детей, выздоровели 8 108 пациентов, скончался 251 человек.

Ограничения постепенно снимают. В начале недели губернатор разрешил работать уличным аттракционам.

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ИСТОЧНИК KP.RU