2020-08-05T00:30:30+03:00
Общество

В России упала популярность платных вузов: за пять лет количество студентов сократилось в два раза

Кроме того, в стране также снизилось число студентов, принятых на обучение в частные вузы
Алена КУЛЕШОВА
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В России сократилось число платных вузов: их стало меньше почти в два раза.В России сократилось число платных вузов: их стало меньше почти в два раза.Фото: Анастасия Осипова
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В России сократилось число студентов платных вузов: их стало меньше почти в два раза. Если взглянуть на динамику последних лет, то выяснится, что в 2019 году в стране их было 332 тысячи, в то время, как еще в 2014 году их было 803,5 тысячи. Кроме того, в стране также снизилось число принятых на обучение в частные вузы студентов — с 170,8 тысячи в 2014 году до 102,4 тысячи в 2019. Коснулась эта тенденция и выпускников: в 2014 году их было 208,4 тысячи, тогда как в 2019 — 108,2 тысячи.

Как пояснил изданию NEWS.ru экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов, такое явление может быть связано не только с тем, что за последнее время было закрыто много негосударственные учреждения и их филиалов, но и с тем, что в государственных вузах сохраняются бюджетные места. И выпускники школ, которые, в общей своей массе, вполне способны пройти на них по баллам, устремляются туда.

Кроме того, по его словам, если в дальнейшем количество бюджетных мест в государственных универах увеличится, то это, безусловно, приведет к падению студентов в негосударственных вузах. Тем не менее, Виктор Болотов отмечает, что в коммерческих вузах качество образования может ничуть не уступать государственным образовательным учреждениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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