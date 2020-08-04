Россияне стали реже покупать успокоительные

4 Авг. 2020 2020-08-04T23:19:35+03:00

Эксперты считают, что у этого может быть несколько причин

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В России падает спрос на седативные и снотворные препараты. Если с начала января аптеки продали 73,7 миллионов упаковок подобной продукции, то за аналогичный период прошлого года — 75,1 миллионов. Статистика свидетельствует о том, что в цене лекарства возросли, а покупать их стали намного реже.

Эксперты предполагают, что причин у такой тенденции может быть несколько. Как рассказала изданию NEWS.ru эксперт в области фармрынка, руководитель фармацевтического холдинга Наталья Круглова, люди могут заменять подобные аптечные препараты различными сборами лекарственных трав или заказывать их на иностранных сайтах.

Кроме того, повлиять на снижение спроса могло и то, что в последние годы некоторые успокоительные и снотворные препараты в аптеках не продают без рецепта врача. Между тем, медики отмечают, что перед приемом любых лекарств необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы установить точный диагноз недуга и исключить все возможные риски.

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ИСТОЧНИК KP.RU