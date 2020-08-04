2020-08-04T23:01:42+03:00
Происшествия

«Кидают в них камень, а потом убегают»: сибирячка сняла на видео, как дети дразнят стаю бродячих собак

Женщина уверяет, что такую картину она наблюдает уже не в первый раз
Галина СИМОНОВА
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Жительница города Красук под Новосибирском сняла на видео, как дети бросают камни в стаю бродячих собак. Фото: Кадр из видео\«В Карасуке | Подслушано»Жительница города Красук под Новосибирском сняла на видео, как дети бросают камни в стаю бродячих собак. Фото: Кадр из видео\«В Карасуке | Подслушано»
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Жительница города Красук под Новосибирском сняла на видео, как дети бросают камни в стаю бродячих собак, а потом убегают от них. Сибирячка утверждает, что такую картину в этой местности она наблюдает уже не в первый раз.

— Бродячих животных у нас действительно много, и это тоже проблема, которую нужно решать. Собаки бегают по улицам, кошки скитаются по подъездам. Но, тем не менее, на людей они просто так не нападают. На самом деле, ситуация обстоит с точностью, да наоборот. Дети бегают там одни и мучают этих животных. В этот раз я сняла на видео, как они кидают камни в стаю собак! Конечно же, после такой агрессии животные за ними гонятся. Тут дети не то, что не думают о животных, они и о себе не особенно-то и беспокоятся. Я вообще не понимаю, что ими движет. Провоцируют бродячих собак, носятся по проезжей части. Вот мало ли, что может случиться. На замечания они в ответ только грубят, причем матом. Надеюсь, что родители все-таки как-то эту проблему решат, следить нужно за своими детьми, — пояснила КП-Новосибирск местная жительница.

Ролик, снятый сибирячкой, появился в местной группе Вконтакте «В Карасуке | Подслушано». У подписчиков он вызвал бурную реакцию, в комментариях под постом многие люди писали, что такое поведение детей неприемлемо во всех смыслах:

— Сначала дразнят их, а потом плачут, что собаки покусали.

— Тоже видела недавно такую сцену. Считаю, что это — не нормально!

— Ремня бы им дать за такое! — пишут люди.

Сибирячка сняла на видео, как дети дразнят стаю бродячих собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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