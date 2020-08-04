2020-08-04T17:34:59+03:00
Происшествия

За пятерку – восемь тысяч: преподаватель новосибирского вуза пойдет под суд за взятки

Ему грозит наказание в виде двух лет лишения свободы
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске за взятки под суд пойдет 59-летний преподаватель Сибирского университета водного транспорта.В Новосибирске за взятки под суд пойдет 59-летний преподаватель Сибирского университета водного транспорта.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Новосибирске под суд пойдет 59-летний преподаватель Сибирского университета водного транспорта, его обвиняют в получении взяток от студентов. Как сообщают в Управлении на транспорте МВД по СФО, «цена» хорошей оценки варьировалась от 3 до 8 тысяч рублей.

— Преподаватель получал деньги за то, что ставил хорошие отметки за экзамены, которые студенты не сдавали, по ключевым предметам в учебном процессе — стандартизация, сертификация, метрология и техническое регулирование. Эти дисциплины являются основополагающими в профессии будущих специалистов и направлены на обеспечение безопасности при оказании услуг по перевозкам пассажиров и грузов, техническому обслуживанию и ремонту транспорта. Так, с января по март 2020 года за каждую такую незаконно поставленную оценку преподаватель получал от 3 до 8 тысяч рублей. Общая сумма полученных им средств составила 38 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе УТ МВД по СФО.

В отношении предприимчивого преподавателя возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 291.2 (Мелкое взяточничество) и части 1 статьи 292 УК РФ (Служебный подлог). За совершенные преступления сибиряку может грозить два года лишения свободы. Сейчас уголовное дело было передано для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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