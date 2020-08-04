«Жаловался на здоровье и проблемы на работе»: в Новосибирске пропал мужчина в зеленой клетчатой рубашке

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:51:50+03:00

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В Новосибирске волонтеры ищут 60-летнего Александра Владимировича Верховцева. Мужчина ушел из дома 2 августа, с этого момента его местонахождение остается неизвестным. Как стало известно КП-Новосибирск, накануне исчезновения сибиряк жаловался на плохое самочувствие. Кроме того, у него были некие проблемы на работе, которые, вполне возможно могли стать причиной его ухода из дома.

— Приметы: рост 180 сантиметров, крупное телосложение, седые волосы, серо-зеленые глаза, — сообщает в своей ориентировке поисковой отряд «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в зеленую рубашку в клетку с коротким рукавом, голубые джинсы и коричневые сандалии. С собой у него была барсетка.

Поисковики также отмечают, что пропавший может находиться в разных районах города. Кроме того, ему может требоваться медицинская помощь.

Если вам известно что-нибудь о том, где может находиться Александр Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU