Строительство полигона с отходами под Бердском: губернатор сделал заявление
Обеспокоенные бердчане обратились к губернатору с важным вопросом: ведутся ли работы по строительству полигона с твердыми коммунальными отходами рядом с селом Маяк в Искитимском районе. Чтобы успокоить сибиряков, глава региона сделал заявление:
- Строительство объектов для переработки и утилизации мусора — это долгий процесс. Самый первый шаг, который нужно предпринять – это выделить земельный участок, сменить его назначение при необходимости. Этот вопрос обязательно обсуждают с жителями, - пояснил Андрей Травников. - Могу сказать, что даже к первому этапу еще никто не подошел. Страхи, что кто-то уже приступил к строительству — не обоснованы
Кроме того, губернатор заверил, что когда будет выбираться площадка для полигона, то это обязательно будет обсуждаться с общественности. Эта работа будет проводиться под контролем правительства региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU