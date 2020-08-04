2020-08-04T13:44:21+03:00
Общество

Путинские выплаты семьям с детьми в августе 2020 года в Новосибирске: кто и сколько получит

Путинские выплаты семьям с детьми в августе 2020 года в Новосибирске: какую сумму получат родители в июле
Алена КУЛЕШОВА
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По данным пенсионного фонда, общая сумма материальной помощи для 395 тысяч новосибирских семей составила 11,3 миллиарда рублей.По данным пенсионного фонда, общая сумма материальной помощи для 395 тысяч новосибирских семей составила 11,3 миллиарда рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Рассказываем, какие путинские выплаты семьям с детьми в августе 2020 года в Новосибирске ждут жителей города. По данным пенсионного фонда, общая сумма такой материальной помощи для 395 тысяч новосибирских семей составила 11,3 миллиарда рублей.

Напомним, в период пандемии государство назначило меры материальной поддержки для семей с детьми до 16 лет. Они включали в себя ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет за апрель, май, июнь 2020 года и единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16-ти лет в июне. Кроме того, было решено, что семьи с детьми до 16 лет в июле получат допвыплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Известно, что на сегодняшний день в Новосибирской области большинство людей свои деньги уже получили. Тем не менее, подать заявление в Пенсионный фонд еще можно.

— У родителей и опекунов, которые пока еще не обратились за указанными выплатами, на это есть два месяца — соответствующие заявления принимаются по 30 сентября включительно. Подать заявление на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей можно в электронном виде через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. А вот на единовременную в 10 тысяч — только через портал госулуг.

Новые заявления будут обрабатывать в уже определенном порядке, а июльская выплата устанавливается в беззаявительном порядке специалистами Пенсионного фонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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