Путинские выплаты семьям с детьми в августе 2020 года в Новосибирске: кто и сколько получит

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:44:21+03:00

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Рассказываем, какие путинские выплаты семьям с детьми в августе 2020 года в Новосибирске ждут жителей города. По данным пенсионного фонда, общая сумма такой материальной помощи для 395 тысяч новосибирских семей составила 11,3 миллиарда рублей.

Напомним, в период пандемии государство назначило меры материальной поддержки для семей с детьми до 16 лет. Они включали в себя ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей на детей до 3-х лет за апрель, май, июнь 2020 года и единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16-ти лет в июне. Кроме того, было решено, что семьи с детьми до 16 лет в июле получат допвыплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Известно, что на сегодняшний день в Новосибирской области большинство людей свои деньги уже получили. Тем не менее, подать заявление в Пенсионный фонд еще можно.

— У родителей и опекунов, которые пока еще не обратились за указанными выплатами, на это есть два месяца — соответствующие заявления принимаются по 30 сентября включительно. Подать заявление на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей можно в электронном виде через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг. А вот на единовременную в 10 тысяч — только через портал госулуг.

Новые заявления будут обрабатывать в уже определенном порядке, а июльская выплата устанавливается в беззаявительном порядке специалистами Пенсионного фонда.

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ИСТОЧНИК KP.RU