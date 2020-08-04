«Прадеда не позорь»: правнучку Булгакова пристыдили за откровенные фото с подружкой

4 Авг. 2020 2020-08-04T10:46:16+03:00

Как вам такие Маргариты? Фото: instagram.com

Девушка разместила их в социальных сетях

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Правнучку известного писателя Михаила Булгакова, Анастасию Булгакову пристыдили в социальных сетях. Причиной для этого стали откровенные снимки в профиле сибирячки вместе с подружкой.

— Та, самая правнучка Булгакова, — пишет о себе в профиле девушка.

Смотря ее страницу, кажется, что Настя вдохновилась известным романом своего родственника и пародирует его главную героиню. Больше всего пользователей поразил снимок, где девушка стоит с голой спиной на балконе ночью вместе с подругой. Они не смогли удержаться от комментариев:

— Прадеда не позорь!

— Пошли, на метле полетаем?

— Маргарита уже не та.

Стоит отметить, что сестра Михаила Булгакова, Варвара, действительно проживала в Новосибирске. Она приехала сюда вслед за своим мужем Леонидом Карумом.

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