2020-08-04T09:41:23+03:00
Происшествия

«Ему нужно принимать лекарства»: под Новосибирском уже сутки ищут мужчину, исчезнувшего с дачи

Сибиряк дезориентирован, ему необходима помощь врачей
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк таинственно исчез с дачи. Фото: «Лиза Алерт»Сибиряк таинственно исчез с дачи. Фото: «Лиза Алерт»
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» второй день ищут 80-летнего Геннадия Изергина. Мужчина пропал 3 августа. Он ушел с дачного участка, расположенного в СНТ «Дружба» недалеко от станции «Совхозная» в Новосибирском районе.

— Мужчина просто ушел с дачи. Он дезориентирован, ему необходимо принимать препараты, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Особые приметы мужчины — усы и борода, сутулится при ходьбе. Его рост 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы русые с сединой, глаза голубые.

Сибиряк был одет в черные спортивные штаны, рабочую светло-зеленую куртку, черные сланцы.

Если вам что-либо известно, где находится мужчина, просьба сообщить по телефону: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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ИСТОЧНИК KP.RU

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