2020-08-04T04:31:09+03:00
Происшествия

Новосибирец разозлился на соседа и поджег его дом: ему грозит 5 лет лишения свободы

Огонь уничтожил часть здания
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирцу грозит серьезное наказание за то, что поджег дом соседа.Новосибирцу грозит серьезное наказание за то, что поджег дом соседа.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Дзержинском районе Новосибирска задержан мужчина, которого подозревают в том, что он поджег дом соседа. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— В ночь на 2 августа в полицию поступило сообщение о возгорании жилого дома, расположенного на улице Лучезарной. Осмотрев место происшествия, стало понятно, что дом подожгли: там нашли пустую бутылку со следами горюче-смазочного материала, — рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали 36-летнего мужчину. Как выяснили полицейские, подозреваемый поссорился со своим соседом и кинул в сторону его дома бутылку с воспламеняющейся жидкостью, в результате чего часть дома выгорела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчина во всем признался. В отношении его решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что новосибирец ранее судим не был.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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