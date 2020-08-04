Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

4 Авг. 2020 2020-08-04T03:00:19+03:00

Коронавирус пока не отступает из региона. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 августа 2020 года покажет ситуацию с заболеваемостью в регионе

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Болезнь из региона пока и не думает отступать: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 августа 2020 года.

Сейчас уже не осталось ни одного района, где не было заболевших людей.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 703 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 654 человека, в том числе инфицированы 563 ребенка, выздоровели 8 006 пациентов, скончались 246 человек.

Сейчас в реанимации находятся 72 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.

В регионе постепенно снимают ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Губернатор Новосибирской области разрешил возобновить работу уличных аттракционов. Ранее разрешили тренироваться спортсменам, репетировать спектакли актерам. Также открыли магазины, салоны красоты, летние кафе, зоопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU