Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 августа 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Болезнь из региона пока и не думает отступать: это подтверждает и карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 августа 2020 года.
Сейчас уже не осталось ни одного района, где не было заболевших людей.
— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 703 пациента, — говорится в сообщении оперштаба.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 9 654 человека, в том числе инфицированы 563 ребенка, выздоровели 8 006 пациентов, скончались 246 человек.
Сейчас в реанимации находятся 72 человека, на ИВЛ — 19 пациентов.
В регионе постепенно снимают ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса. Губернатор Новосибирской области разрешил возобновить работу уличных аттракционов. Ранее разрешили тренироваться спортсменам, репетировать спектакли актерам. Также открыли магазины, салоны красоты, летние кафе, зоопарк.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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