«Порезы, как от ножа»: 4-летний мальчик поранил ногу, купаясь в фонтане в Центральном парке

4 Авг. 2020 2020-08-04T02:07:45+03:00

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В Новосибирске в фонтане в Центральном парке 4-летний мальчик поранил ногу. Мама малыша уверена, что одной из причин случившего стала небезопасная конструкция самого объекта. Женщина намерена подать в суд и требовать компенсации причиненного вреда.

— В субботу, 1 августа, мы с моим 4-летним сыном отправились прогуляться в Центральный парк. Погода была прекрасная, но жаркая. А фонтан этот всегда вызывал у детей бурный восторг и вполне логичное желание побегать по нему и поплескаться. Но, если обувь у ребенка, к примеру, какая-нибудь кожаная, а не резиновая, то в такое ребенка на фонтан не пустишь. Многие так и бегают босиком, — рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама пострадавшего мальчика. — В общем, сын у меня побежал играть там с другими детьми. В один момент, он столкнулся с другим мальчиком и, так получилось, что упал как раз на эти острые форсунки. Я даже толком сначала не поняла, что случилось, видимо, отвернулась на секунду и сам момент травмы не заметила, мне потом уже ребенок рассказал, как все случилось. Но тогда я просто увидела, что ко мне идет мой малыш, захлебываясь слезами, а из ноги буквально хлещет кровь! Я сначала растерялась, не знала , что делать, куда бежать: то ли в аптеку, то ли сразу в скорую. В итоге, взяла ребенка, и мы на такси поехали домой. По пути я отправила фото его травмы знакомому врачу, который пояснил, что особой надобности зашивать ее, нет. Можно просто обработать и туго перебинтовать. Что я, собственно, дома и сделала. В соцсети я написала просто для того, чтобы предупредить других родителей. Ведь дети там бегать все равно не перестанут, а такие острые грани, почти как ножи, могут быть опасны для кого угодно.

Мама малыша уверена, что одной из причин случившего стала небезопасная конструкция фонтана. Фото: Предоставлено героями материала

Тем не менее, на историю сибирячки среагировала и администрация парка. В комментариях ей ответили, что бегать по фонтану босиком нельзя. А дети до 14 лет на его территории должны находиться только вместе со взрослыми. Об этих и других правилах поведения написано на специальном стенде, расположенном в парке, фотографию которого также опубликовали в группе.

— Этот стенд еще найти там надо, не понятно, где он вообще находится. Сколько гуляем с ребенком в парке, ни разу я его не видела. На мой взгляд, такие вещи наоборот надо писать крупно и размещать так, чтобы они сразу бросались в глаза. Вообще, мне кажется, что этот фонтан надо просто доработать. Как-то смягчить эти острые грани. Чтобы, даже если ребенок вдруг их заденет, он не поранился.

В группе парке сибирячке прокомментировали эту ситуацию. Фото: Центральный парк в Новосибирске\https://vk.com/parknsk

Прокомментировала данную ситуацию КП-Новосибирск и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. По ее словам, фонтан полностью исправен, но этот факт не отменяет необходимости соблюдения людьми правил безопасности:

— К сожалению, подобная ситуация происходит у нас уже не впервой. При этом разгонять детей насильно от этого фонтана мы не хотим, понятно, что такой интересный объект привлекал, привлекает и будет привлекать их внимание. Но, тем не менее, у нас есть правила безопасности, которые четко прописаны на табличке, расположенной рядом. Ведь, не смотря на то, что фонтан полностью исправен, он все равно остается в некоторой мере опасным. Однако, увы, почему-то многие родители относятся к правилам несерьезно. Сейчас мы решили еще и транслировать эти правила через громкоговоритель, чтобы привлекать к ним больше внимания, — пояснила Анна Терешкова.

Стенд с правилами поведения для посетителей фонтана. Фото: Центральный парк в Новосибирске\https://vk.com/parknsk

Сибирячка планирует обратиться в суд с требованием компенсации причиненного морального и физического вреда. Мы спросили юриста, какой итог может быть у этого суда:

Теоретически, конечно, в суд женщина обратиться может. Но, удовлетворит ли он ее требования — большой вопрос. Ни один фонтан как таковой не предназначен именно для купания. То есть, парк не оказывает потребителям такой услуги как «купание в фонтане». Поэтому подобной претензии, как от потребителя, здесь быть не может. Что касается всего остального, то здесь уже речь идет о том, что до людей были, так или иначе, доведены правила поведения на данном объекте. Поэтому, нельзя быть уверенными, что суд здесь встанет на сторону мамы мальчика, — пояснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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