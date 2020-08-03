Ушел с дачного участка: под Новосибирском ищут 80-летнего дедушку в светло-зеленой куртке
Под Новосибирском волонтеры объявили срочный сбор на поиски 80-летнего Геннадия Владимировича Изергина. Дедушка ушел со своего дачного участка в СНТ «Дружба» утром 3 августа.
— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы с сединой, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черные спортивные штаны, рабочую светло-зеленую куртку и черные сланцы. Дедушка носит усы и сутулится при хотьбе.
Известно также, что пропавший пенсионер имеет определенные проблемы с памятью. Ему необходимо регулярно принимать лекарства. В настоящее время на месте работают поисковики.
Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Геннадий Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU