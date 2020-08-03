2020-08-03T21:15:50+03:00
Общество

Ушел с дачного участка: под Новосибирском ищут 80-летнего дедушку в светло-зеленой куртке

Пенсионер пропал утром 3 августа
Алена КУЛЕШОВА
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Дедушка ушел со своего дачного участка в СНТ «Дружба» утром 3 августа. Фото: "Лиза Алерт"Дедушка ушел со своего дачного участка в СНТ «Дружба» утром 3 августа. Фото: "Лиза Алерт"
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Под Новосибирском волонтеры объявили срочный сбор на поиски 80-летнего Геннадия Владимировича Изергина. Дедушка ушел со своего дачного участка в СНТ «Дружба» утром 3 августа.

— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы с сединой, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в черные спортивные штаны, рабочую светло-зеленую куртку и черные сланцы. Дедушка носит усы и сутулится при хотьбе.

Известно также, что пропавший пенсионер имеет определенные проблемы с памятью. Ему необходимо регулярно принимать лекарства. В настоящее время на месте работают поисковики.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Геннадий Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Ушел с дачного участка: под Новосибирском ищут 80-летнего дедушку в светло-зеленой куртке
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