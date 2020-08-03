2020-08-03T20:09:09+03:00
Общество

«В вагоне темно, ехать невозможно»: в Новосибирске вандалы закрасили окна в электричке

Вагоны электропоезда были полностью исписаны граффити
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске вандалы разрисовали электричку. Фото: "Инцидент Новосибирск"В Новосибирске вандалы разрисовали электричку. Фото: "Инцидент Новосибирск"
Изменить размер текста:

В Новосибирске вандалы разрисовали электричку. Граффисты не просто изрисовали вагоны, но и закрасили все окна. Фотографии этих составов сделали пассажиры, позже снимки попали в сеть.

Граффисты не просто изрисовали вагоны, но и закрасили все окна. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Граффисты не просто изрисовали вагоны, но и закрасили все окна. Фото: "Инцидент Новосибирск"

— Вся электричка разрисована граффити. Закрашены даже стекла. Снимки были сделаны в электропоезде «Жеребцово-Новосибирск» и на станции «Камышенская», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск», куда авторы отправили свои снимки.

Мнения сибиряков насчет такого творчества разделились. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Мнения сибиряков насчет такого творчества разделились. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В комментариях под постом, тем не менее, мнения насчет такого творчества разделились. Некоторые сибиряки ничего плохого в рисунках не увидели, не смутили людей даже закрашенные окна. Некоторые наоборот утверждали, что поступок художников — чистой воды хулиганство, за которое их нужно обязательно наказать. Ну, а некоторые утверждали, что в этом деле была важна золотая середина: граффити, это, конечно, красиво, но окна закрашивать не следовало:

— Мне кажется, вышло даже красиво. Не скучно зато.

— В вагоне теперь темно, людям в окно не посмотреть. Ехать невозможно.

— Поезда принадлежат явно не граффистам этим. Поэтому найти их и наказать за такую самодеятельность.

— Вообще, граффити бывают очень красивые. Но даже такими не стоит закрашивать стекла, — пишут люди.

Фотографии этих вагонов сделали прохожие и пассажиры, позже снимки попали в сеть. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Фотографии этих вагонов сделали прохожие и пассажиры, позже снимки попали в сеть. Фото: "Инцидент Новосибирск"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушел с дачного участка: под Новосибирском ищут 80-летнего дедушку в светло-зеленой куртке
«В вагоне темно, ехать невозможно»: в Новосибирске вандалы закрасили окна в электричке
В Новосибирске парни в форме ВДВ украли в магазине флаги и пытались продать их на рынке
«Милота какая»: посмотрите, как подросли маленькие хорьки-альбиносы в зоопарке
Новосибирского тревел-блогера, подозреваемого в убийстве подписчика, оставили за решеткой
Завывает как в феврале: синоптики рассказали, долго ли в Новосибирске будет дуть сильный ветер
Нервы не выдерживают. В Новосибирске учащаются скандалы
Стала известна причина пожара в селе под Новосибирском, где погибли двое пенсионеров
Безопасность ночного города обеспечена
Стало известно, что в 80 школах Новосибирской области введут дистанционку обязательно
Открыты продажи последнего этапа строительства ЖК «Расцветай на Гоголя»: квартиры бизнес-класса!
Спасатели показали, как вытаскивали раздавленного полуприцепом новосибирца
Несите все орешки: в новосибирском Академгородке голодают белки
В новосибирской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны