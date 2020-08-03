«В вагоне темно, ехать невозможно»: в Новосибирске вандалы закрасили окна в электричке
В Новосибирске вандалы разрисовали электричку. Граффисты не просто изрисовали вагоны, но и закрасили все окна. Фотографии этих составов сделали пассажиры, позже снимки попали в сеть.
Граффисты не просто изрисовали вагоны, но и закрасили все окна. Фото: "Инцидент Новосибирск"
— Вся электричка разрисована граффити. Закрашены даже стекла. Снимки были сделаны в электропоезде «Жеребцово-Новосибирск» и на станции «Камышенская», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск», куда авторы отправили свои снимки.
Мнения сибиряков насчет такого творчества разделились. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В комментариях под постом, тем не менее, мнения насчет такого творчества разделились. Некоторые сибиряки ничего плохого в рисунках не увидели, не смутили людей даже закрашенные окна. Некоторые наоборот утверждали, что поступок художников — чистой воды хулиганство, за которое их нужно обязательно наказать. Ну, а некоторые утверждали, что в этом деле была важна золотая середина: граффити, это, конечно, красиво, но окна закрашивать не следовало:
— Мне кажется, вышло даже красиво. Не скучно зато.
— В вагоне теперь темно, людям в окно не посмотреть. Ехать невозможно.
— Поезда принадлежат явно не граффистам этим. Поэтому найти их и наказать за такую самодеятельность.
— Вообще, граффити бывают очень красивые. Но даже такими не стоит закрашивать стекла, — пишут люди.
Фотографии этих вагонов сделали прохожие и пассажиры, позже снимки попали в сеть. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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