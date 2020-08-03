3 Авг. 2020 2020-08-03T18:17:00+03:00

В Новосибирске парни в форме ВДВ украли флаги с витрины магазина и пытались продать их на рынке. Фото: "АСТ-54"

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В Новосибирске парни в форме ВДВ украли флаги с витрины магазина и пытались продать их на рынке. Все произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения.

— Вчера, 2 августа, около шести часов вечера в один из магазинов на Центральном рынке зашли несколько человек в форме ВДВ. Пока продавец отвернулся, чтобы найти товар для другого покупателя, они забрали с витрины связку флагов и ушли. Пропажу продавец заметил, когда молодые люди уже ретировались. Отправился к администратору, чтобы сверить записи с камер, а в итоге выяснилось, что парни эти флаги еще и продать потом пытались на территории рынка. Стоили флаги по 500 рублей штука, в общем ущерба вышло на 10 тысяч, — рассказала КП-Новосибирск одна из продавцов магазина, Анастасия Артемова.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Новосибирске парни в форме ВДВ украли в магазине флаги и пытались продать их на рынке.

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