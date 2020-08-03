Нервы не выдерживают. В Новосибирске учащаются скандалы

3 Авг. 2020 2020-08-03T13:57:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Группы быстрого реагирования урегулировали все возникавшие на охраняемых объектах конфликты.

31 июля в 10:43 в магазине хозяйственных товаров на ул. Мичурина продавцы заметили, как мужчина пытается украсть упаковку фольги и маникюрные щипчики, и вызвали ГБР. Когда бойцы вошли в торговый зал, воришка бросил всё похищенное на пол и попытался сбежать, но был пойман. Возмущенный незаконным, по его мнению, задержанием, мужчина вёл себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью, угрожал присутствующим. За что вполне обоснованно был передан сотрудникам полиции, которым и предстоит квалифицировать его поведение.

31 июля в 19:39 в салоне сотовой связи на ул. Рассветная нетрезвый молодой человек самостоятельно пополнил счет мобильного телефоначерез терминал. Подождав 2 минуты и не увидев поступления денег, он решил, что его обманули и не нашёл ничего лучше, чем оскорблять продавцов и угрожать их жизни и здоровью. Те нажали тревожную кнопку и вызвали ГБР. В это время зачисление прошло, и дебошир самостоятельно покинул салон.

31 июля в 19:25 в гипермаркете на площади К. Маркса молодой человек, покупая лезвия для бритвы, решил перед покупкой проверить их остроту, для чего вскрыл упаковку. Видимо качество лезвий его не устроило, так как от их приобретения он отказался. Ущерб от повреждения товарной упаковки составил для магазина 840 рублей. Прибывшие по вызову бойцы ГБР задержали нарушителя и передали его сотрудникам Ленинского отдела полиции.

2 августа в 15:37 в магазине кондитерских изделий, расположенном на ул. Ленина трое нетрезвых мужчин громогласно ругались между собой, используя ненормативную лексику. Прибывший по вызову экипаж ГБР задержал зачинщика скандала и его участников и передал их сотрудникам Железнодорожного отдела полиции.

2 августа в 15:40 в кафетерии на ул. Державина молодому человеку не понравились на вкус приобретенные им пирожные и он начал кидаться ими в сотрудников заведения. Те нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали охрану. Прибывшие по сигналу тревоги гвардейцы задержали хулигана и также передали его полицейским.

2 августа в 20:37 тревожную кнопку нажали в городской поликлинике, находящейся на ул. Ползунова в Дзержинском районе. Прибывшему экипажу ГБР медики рассказали, что у обратившегося за медицинской помощью пьяного мужчины они заподозрили пневмонию и предложили ему обратиться в инфекционную больницу. Мужчина явно не был готов к такому диагнозу и устроил скандал. Бойцам ГБР удалось его успокоить, после чего больной написал письменный отказ от предложенной ему медпомощи.

2 августа в 21:16 другой нетрезвый мужчина устроил шумный скандал в детской больнице, находящейся на Красном проспекте. Поводом для возмущения стало предложение медиков госпитализировать его ребенка, получившего при неизвестных обстоятельствах множественные переломы руки. Отец был категорически против того, чтобы его разлучили с ребенком. Бойцам ГБР удалось убедить заботливого отца успокоиться и доверить ребенка медикам.