2020-08-03T12:59:22+03:00
Происшествия

Безопасность ночного города обеспечена

В Центральном районе города Новосибирск прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Ночной город». Группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ совместно с полицейскими обеспечила охрану общественного порядка
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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По инициативе Главного управления МВД России по Новосибирской области в ночь с пятницы на субботу в Центральном районе Новосибирска была проведена профилактическая операция «Ночной город». Участие в операции приняли дежурившие в эти сутки в Центральном районе города экипажи ГБР ГВАРДИИ.

На торжественном разводе, состоявшемся в пятницу, были поставлены задачи по профилактике уличной преступности, пресечению правонарушений, поиску и обнаружению лиц, находящихся в федеральном розыске.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Все поставленные задачи были отработаны, а совместное мероприятие «Ночной город» стало хорошим примером взаимодействия правоохранительных органов и частных охранных структур по обеспечению общественной безопасности.

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