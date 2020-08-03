Открыты продажи последнего этапа строительства ЖК «Расцветай на Гоголя»: квартиры бизнес-класса!

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:15:52+03:00

3 августа стартовали продажи квартир в доме № 4 ЖК «Расцветай на Гоголя» «комфорт+». Это отличная возможность для тех, кто не успел приобрести квартиры в знаковом объекте известного застройщика

Изменить размер текста: A A

Дом № 4 ЖК «Расцветай на Гоголя» переменной этажности, состоит из трех блок-секций: 25, 12 и 7 этажей.

Неоспоримое преимущество дома № 4 - сбалансированная квартирография. В 25- и 7-этажных секциях на лестничных площадках будет расположено всего по три квартиры, что создаст более камерную, приватную обстановку в доме и в целом сделает жизнь владельцев квартир комфортнее. Еще одно достоинство 12- и 7-этажных секций дома № 4 ЖК «Расцветай на Гоголя» - квартиры с трехметровыми потолками, что делает это жилье по уровню комфорта максимально приближенным к квартирам бизнес-класса.

В доме № 4 представлены студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры и четырехкомнатные студии. Покупателям предложена широкая линейка однокомнатных квартир разных планировочных решений площадью от 37,1 до 47,6 кв. м. Площадь двухкомнатных - от 50,7 до 74,7 кв. м, просторная кухня и квадратные комнаты. А в компактных трехкомнатных квартирах площадью 68 кв. м функционален каждый «квадрат». Четырехкомнатные студии площадью от 91,3 до 93,02 кв. м - идеальный вариант для большой семьи или любителей комфорта и пространства. Застройщик предлагает будущим новоселам дома № 4 ЖК «Расцветай на Гоголя» более 20 планировочных решений.

В ЖК «Расцветай на Гоголя» застройщик позаботился о комфорте будущих жильцов: территория дома огорожена и оборудована детскими площадками. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Дом № 4 ЖК «Расцветай на Гоголя» возводится при участии ПАО «Сбербанк» по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов, что гарантирует выполнение графика и сроков строительства.

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать в офисах продаж и по телефону: (383) 255-88-22

Офисы продаж:

• ул. Гоголя, 205

• ул. Фрунзе, 228, офис № 1

гкрасцветай.рф

Instagram

«ВКонтакте»

Facebook

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф