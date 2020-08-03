Несите все орешки: в новосибирском Академгородке голодают белки

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:22:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Биолог-охотовед Геннадий Лапсин убежден в том, что белки в новосибирском Академгородке голодают. Он осмотрел их кормушки на улице Пирогова. Оказалось, что все они почти пусты.

Ученый рассказал, почему для белок в Академгородке так важна помощь человека. Туда их завезли из других регионов, изначально зверьки там не обитали.

— Белки, акклиматизированные в нашей лесопарковой зоне, выживают только за счет того, что мы их регулярно подкармливали. Человек вырвал белок из привычной среды, приручил и несет полную ответственность за них. Если мы их будем держать на таком скудном рационе, то, во-первых, белки могут погибнуть, а во-вторых, не смогут принести полноценное потомство, — рассказал Геннадий Лапсин изданию «Навигатор».

Подкармливать их можно кедровыми и грецкими орехами, лещиной, несолеными сыром, арахисом, семечками подсолнуха или тыквы; белым (некислым) хлебом, сухариками; овощами (капустой, морковью, яблоками, тыквой), фруктами и сухофруктами, ягодой, печеньем, сухими грибами, костяной мукой, мелом, несоленой рыбой, повидлом, медом и куриными яйцами.

Нельзя давать соленые, копченые, слишком сладкие и жареные продукты, а также продукты с ароматическими добавками, крекеры, экзотические фрукты и орехи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU