2020-08-03T10:22:24+03:00
Общество

Несите все орешки: в новосибирском Академгородке голодают белки

Ученый бьет тревогу, обнаружив пустые кормушки животных
Александра Сударь
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Белочек в Академгородке нужно подкармливать.Белочек в Академгородке нужно подкармливать.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Биолог-охотовед Геннадий Лапсин убежден в том, что белки в новосибирском Академгородке голодают. Он осмотрел их кормушки на улице Пирогова. Оказалось, что все они почти пусты.

Ученый рассказал, почему для белок в Академгородке так важна помощь человека. Туда их завезли из других регионов, изначально зверьки там не обитали.

— Белки, акклиматизированные в нашей лесопарковой зоне, выживают только за счет того, что мы их регулярно подкармливали. Человек вырвал белок из привычной среды, приручил и несет полную ответственность за них. Если мы их будем держать на таком скудном рационе, то, во-первых, белки могут погибнуть, а во-вторых, не смогут принести полноценное потомство, — рассказал Геннадий Лапсин изданию «Навигатор».

Подкармливать их можно кедровыми и грецкими орехами, лещиной, несолеными сыром, арахисом, семечками подсолнуха или тыквы; белым (некислым) хлебом, сухариками; овощами (капустой, морковью, яблоками, тыквой), фруктами и сухофруктами, ягодой, печеньем, сухими грибами, костяной мукой, мелом, несоленой рыбой, повидлом, медом и куриными яйцами.

Нельзя давать соленые, копченые, слишком сладкие и жареные продукты, а также продукты с ароматическими добавками, крекеры, экзотические фрукты и орехи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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