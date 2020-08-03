2020-08-03T10:00:18+03:00
Умные вещи

В новосибирской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, зафиксировал повышенный спрос на смартфоны в рознице Новосибирской области после смягчения режима ограничений. Количество проданных смартфонов во втором квартале увеличилось почти вдвое год к году
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».
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Лидером продаж у новосибирцев стал бренд Huawei.

Рынок смартфонов в Новосибирской области во втором квартале 2020 года продемонстрировал позитивную динамику – число проданных смартфонов в рознице Tele2 выросло на 164% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном в салонах оператора выбирали гаджеты стоимостью до 15 000 рублей.

В Новосибирской рознице Tele2 сменился лидер продаж. Если в прошлом году новосибирцы чаще всего приобретали смартфоны бренда Samsung, то в этом году отдают предпочтения бренду Huawei. Именно эти производители смартфонов стали самыми востребованными среди посетителей салонов Tele2 и заняли треть от общего объема продаж в рознице оператора с апреля по июнь. ПродажиSamsung выросли на 106%, а Huawei – в 1,5 раза. Хорошую динамику показал Xiaomi– продажи смартфонов этого бренда выросли в шесть раз.

Самым популярным смартфоном сталHuawei P40 Lite. На втором месте – Huawei Y5. Замыкает тройку лидеров XiaomiRedmi 8.

Максим Соловьев, коммерческий директор МР «Сибирь» Tele2:

– Ускоренная цифровизация повседневной жизни в период самоизоляции придала новый импульс развитию рынка смартфонов. Сегодня это не только инструмент общения, но и «окно во внешний мир», и источник развлечения. Мы постоянно совершенствуем нашу розницу, адаптируя наполнение наших витрин к потребностям клиентов: наряду с надежной и доступной связью предлагаем нашим клиентам качественные и востребованные модели гаджетов.

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