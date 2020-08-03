Губернатор оценил взаимодействие жителей и власти при создании Затулинского дисперсного парка

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:04:51+03:00

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Губернатор Новосибирской области проверил, как идет строительство Затулинского дисперсного парка. Стоит отметить, что крупнейшего в области объект 2020 года, реализуемого по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Интересно, что локации парка находятся друга от друга на определенном расстоянии, но они объединены одной идеей. Тут и места активного и тихого отдыха, детские, молодежные и выставочные площадки. Он объединит бульвар Петухова, улицы Зорге и Громова, сквер «Союз кировчан», «Затулинский городок аттракционов» и еще пять бульваров вдоль жилых кварталов. Такого парка в Новосибирске еще не было.

Примечательно, что парк создается при непосредственном участии жителей. Так в проект были внесено несколько правок.

В парке сохранят бардовские вечера, отдельные зеленые насаждения. Даже дорожки в дисперсном парке прокладывают по уже протоптанным жителями тропинкам.

— В ходе реализации нужно прислушиваться в первую очередь к жителям. Ориентироваться нужно не на формального заказчика, у которого, может быть, много правильных идей, не на подрядчика, даже очень хорошего, а на позицию, на мнение жителей. Помните, как наставлял академик Михаил Алексеевич Лаврентьев: протоптали люди тропу, значит нужно делать дорожку именно тут. Здесь то же самое: люди говорят «так», значит нужно делать так», — подчеркнул губернатор.

Затулинский дисперсный парк станет одной из достопримечательностей Кировского района.

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